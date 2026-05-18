В Подмосковье более 200 тыс школьников отметили «День музеев»

Более 200 тыс обучающихся школ и учреждений СПО Подмосковья приняли участие в мероприятиях к Международному дню музеев 18 мая. В образовательных организациях прошли выставки, исследования, виртуальные экскурсии и лекции, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии праздника «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия Всероссийской акции «Хранители времени». Участники организовали выставки «Артефакт моей семьи», где представили семейные реликвии и памятные предметы, передающиеся из поколения в поколение.

В рамках исследования «Голос экспоната» обучающиеся подготовили справки и подкасты о музейных предметах, раскрыв их историю и значение для семьи, города и страны. Также прошел виртуальный тур «Мой любимый зал» — ребята сняли видеоролики с экскурсиями по школьным музеям и экспозициям своих населенных пунктов.

Советники директоров по воспитанию организовали проект «Музей в миниатюре». Обучающиеся создали собственные тематические музеи и провели интерактивные экскурсии, мастер-классы, викторины и обсуждения.

Совместно с Российским обществом «Знание» состоялась лекция «Что скрывают музеи: тайные символы в искусстве», посвященная скрытым смыслам известных произведений. Проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.