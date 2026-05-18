Школьники Подмосковья обсудили ценности на уроке 18 мая

Занятия проекта «Разговоры о важном» прошли 18 мая в школах и колледжах Подмосковья после торжественной линейки с поднятием флага. Обучающиеся обсудили тему «Ценности, которые нас объединяют», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учебная неделя в образовательных организациях региона началась с торжественной линейки и церемонии поднятия государственного флага под гимн России. После этого школьники и студенты колледжей приняли участие в занятиях проекта «Разговоры о важном», посвященных ценностям, объединяющим общество.

С обучающимися обсудили понятие ценностей как внутреннего ориентира, который влияет на выбор человека, его поведение, самоопределение и взаимодействие с окружающими. Речь шла как о материальных, так и о духовных основах, формирующих личность.

Своим взглядом на тему поделились генеральный директор Большого театра, народный артист России Валерий Гергиев, ведущий научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юденкова, официальный представитель МИД России Мария Захарова, ветеран Великой Отечественной войны Нина Демешева и другие участники. Они рассказали о понимании ценностей через служение искусству, сохранение культурного наследия, патриотизм, милосердие и защиту Отечества.

Интерактивная часть урока включала письменные задания.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.