В Королеве проведут День подмосковных парков

Праздничные и культурные мероприятия пройдут в парках Королева на этой неделе, а главным событием станет День подмосковных парков в субботу. Для жителей подготовили концерты, мастер-классы, спектакли и выставки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С понедельника по пятницу с 16:00 центром притяжения станет молодежный центр «Космос». Здесь проходят вечера настольных игр, творческие мастер-классы и кинопоказы. Программа рассчитана на школьников, студентов и семьи.

Любителей живой музыки ждут выступления королевского духового оркестра. Концерты проходят в среду, пятницу и воскресенье в 18:00 на ротонде «Территория космоса». В четверг в 18:00 на арт-веранде выступит ансамбль «Сувенир». В воскресенье с 12:00 до 15:00 на ротонде откроется выставка «Страна здоровья».

В парке «Костино» по понедельникам и четвергам в 17:00 проводят развлекательные программы для детей, а в 17:30 стартует экопрогулка «Наш парк», посвященная природе и истории территории.

Главным событием недели станет День подмосковных парков. В субботу в Центральном городском парке с 13:00 запланированы творческие и танцевальные мастер-классы, концерт, спектакль театра «Волшебная шляпа», астроурок и вечерний кинопоказ. В парке «Костино» с 11:00 пройдут детская игровая программа, спортивные и творческие мастер-классы, а также выступление Нешколы барабанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.