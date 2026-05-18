В Одинцовском округе пройдет фестиваль «Проект ПОЭТ»

Литературно-поэтический фестиваль «Проект ПОЭТ» состоится 6 и 7 июня с 12:00 до 22:00 в усадьбе Большие Вяземы в Одинцовском округе. Мероприятие посвятят дню рождения Александра Пушкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет в первые выходные лета на территории усадьбы. В течение двух дней гостей ждут выступления известных артистов театра и кино, авторские поэтические чтения, музыкальные номера, театральные перформансы и мастер-классы. Для посетителей всех возрастов организуют интерактивные площадки и семейные активности.

В программе заявлены народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса Ирина Горбачева, певец и композитор Петр Налич, актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, дуэт SOCRAT & LERA и другие участники. Список артистов будет дополняться.

Завершится праздник бесплатным показом фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» на поляне за дворцом. Подробную информацию можно найти в официальных сообществах мероприятия во «ВКонтакте» и МАХ. Билеты доступны в кассе и на сайте музея. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.