Вспышки агрессии: россиян предупредили о реакции организма на экстремальную жару
Погода напрямую меняет биохимию мозга, и это объективный нейробиологический процесс. Недостаток солнечного света критически снижает выработку серотонина, отвечающего за стабильное настроение, и одновременно провоцирует избыток мелатонина, сообщила РИАМО психолог Мария Зуева.
«В результате человек погружается в состояние хронической сонливости и апатии, что часто перерастает в клиническое сезонное аффективное расстройство», — объяснила Зуева.
По словам специалиста, резкие скачки атмосферного давления нарушают тонус сосудов. Нервная система считывает это как физическую угрозу, автоматически запуская стрессовую реакцию, которая выражается беспричинной тревогой, раздражительностью и острым упадком сил.
«Экстремальная жара истощает адаптационные резервы, провоцирует вспышки агрессии и ломает архитектуру сна. Затяжной дождь работает как древний эволюционный триггер, призывающий психику перейти в режим энергосбережения», — сказала психолог.
Она подчеркнула, что важно перестать винить себя за резкое снижение продуктивности в такие дни. Понимание этой связи позволяет не тонуть в самобичевании, а вовремя помогать организму светотерапией, стабилизацией режима и бережным отношением к себе в периоды климатических качелей.
