В России создадут базу с «черным списком» IMEI-номеров

Так, во второй пакет мер против аферистов вошел ряд новых механизмов контроля: создание единой базы IMEI-номеров устройств (разрешенные и запрещенные к использованию на территории РФ); введение лимита на банковские карты (не более 20 на одного человека) и создание единой системы учета платежных карт, а также возможность оформления детских SIM-карт.

Помимо этого, россияне смогут установить самозапрет на международные звонки. При этом снять ограничение граждане смогут лишь при личном визите в МФЦ. На портале «Госуслуги» появится «красная кнопка», с помощью которой жертвы мошенников смогут оперативно передать информацию в ГИС «Антифрод».

Еще в новом пакете закрепляется механизм возможной компенсации ущерба, если банки или операторы связи не в полном объеме выполнили меры по противодействию мошенничеству.

Кроме того, отдельно уточняются правила массовых обзвонов. Звонки без согласия абонента допускаются исключительно в случаях обязательного информирования, когда это предусмотрено федеральными законами или нормативными актами президента, правительства или Банка России.

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