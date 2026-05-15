Сирень в Петербурге зацвела на две недели раньше срока

В середине мая в Петербурге начала массово цвести сирень, хотя обычно она распускается в конце мая или начале июня. Раннее цветение связано с особенностями погоды этой весны, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Первые кусты сирени распустились уже в первой половине мая. Сейчас цветущие растения можно увидеть во многих районах города, в том числе в центре.

Специалисты связывают раннее цветение с нестабильной погодой в апреле и мае. Холодное начало месяца затормозило вегетацию, однако после установления устойчивого тепла сирень быстро сформировала бутоны и распустилась почти одновременно. Для Петербурга такие сроки нетипичны, однако угрозы для растений нет. Пик цветения ожидается ближе к началу июня.

Горожанам напоминают, что срывать сирень в парках, скверах и во дворах запрещено. Растения на городских территориях считаются муниципальным имуществом. Повреждение кустов может быть расценено как порча имущества или мелкое хулиганство и повлечь штраф либо административный арест до 15 суток.

