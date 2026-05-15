Раздвинул «булки», работал языком: куннилингусный маньяк напал на россиянку

Россиянка Маргарита (имя изменено) в своем блоге рассказала о шоковой ситуации, которая произошла с ней на вьетнамском пляже.

По ее словам, все произошло утром, когда на пляже было много людей. Девушка загорала, лежа на животе, а в это время к ней подошел неизвестный мужчина и положил ей руку на ягодицы. Пострадавшая подумала, что над ней шутит подружка, поэтому не среагировала. Тогда неадекват раздвинул ей ягодицы и начал облизывать промежность языком.

Как призналась Маргарита, от страха она оцепенела, не могла вымолвить и слова и позвать на помощь, но услышала, как рядом начали кричать другие отдыхающие. Больше всего девушку поразила наглость мужчины. После домогательств он вел себя очень спокойно, как будто ничего не произошло.

Она также добавила, что заявление в полицию не приняли, так как не было видео инцидента. А оцепенения, свидетельств подруги и наглого посягательства на многолюдном пляже оказалось недостаточно. Туристка недоумевает, почему она должна была терпеть, чтобы найти телефон, запустить съемку видео и начать снимать неадекватное поведение незнакомца.

В итоге россиянка отправилась в консульство РФ, где ей тоже не смогли особо помочь, но дали переводчика, который может поспособствовать еще одному визиту в полицию и объяснению ситуации. Пострадавшая надеется, что в этот раз полицейские заявление примут.

Она также рассказала, что был подобный случай с россиянкой и корейцем. В итоге мужчину выдворили из страны.

