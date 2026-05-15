Власти Кемерова вернули отопление в детсады и больницы

В Кемерове после похолодания начали вновь подключать отопление в социальных учреждениях. Тепло возвращают в детские сады, школы и больницы, сообщает Сiбдепо .

В областном центре частично возобновили подачу отопления. Решение приняли после мониторинга температуры в социальных учреждениях, где стало слишком холодно.

В мэрии сообщили, что тепло уже подключили в двух медицинских учреждениях и трех детских садах.

«Уже подключили два медицинских учреждения, три детских сада, сегодня планируется подключить еще 6 детских садов, остальные держим на контроле», — сообщили в администрации Кемерова в ответ на многочисленные жалобы от жителей города в соцсетях.

Сотрудники администрации находятся на связи с руководителями социальных объектов. По обращениям специалисты выезжают на место и проводят замеры температуры в помещениях.

Ситуацию в жилых домах также отслеживают, однако о возвращении отопления в квартиры пока не сообщается.

