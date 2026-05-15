Похоронивший родных внук Владимира Молчанова расплакался у его гроба

Церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым с трудом далась его внуку Дмитрию. Ранее молодой человек уже потерял мать и бабушку, сообщает VOICE .

Отпевание телеведущего прошло в Храме Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Подойдя к гробу деда, Дмитрий не смог сдержать слез. Это уже не первая утрата для 22-летнего парня, который, как и его знаменитый родственник, связал свою судьбу с телевидением.

В декабре 2022-го скончалась его бабушка Консуэло Сегура. А в конце марта этого года Дмитрий потерял мать. Она умерла от рака. Владимир Кириллович скончался через полтора месяца после ее похорон.

Также церемонию прощания с телеведущим посетили его друзья и коллеги. Одним из первых к церкви пришел фотограф и писатель Юрий Рост. Присутствовал там и режиссер Иван Цыбин. По его словам, «если бы не Молчанов, телевидение не сделало бы такой стремительный рывок вперед тогда, в конце 80-х — начале 90-х».

Автор программы «До и после полуночи» умер в больнице на 76-м году жизни после продолжительной онкологической болезни. Ранее коллега журналиста Арина Шарапова заявила, что его убил не рак, а потеря родных.

Тело Молчанова решили кремировать, прах захоронить на Ваганьковском кладбище в Москве.

