В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Единственный внук Дмитрий первым приехал в церковь на прощание с Молчановым

В центре Москвы прошла церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым. Проститься с ним в церковь Космы и Дамиана в Шубине первым пришел единственный внук Дмитрий, сообщает kp.ru .

Церемония состоялась в полдень. У гроба собрались родственники, друзья, коллеги и соседи телеведущего. Одним из самых трогательных моментов стало появление его внука Дмитрия, который, по словам знакомых семьи, был очень близок с дедом и регулярно навещал его в больнице. Дмитрий работает монтажером на телевидении.

Знакомая семьи Анна рассказала, что дочь Молчанова, мать Дмитрия, умерла молодой от онкологии и лечилась в той же израильской клинике. Телеведущий простился с дочерью в реанимации, но на похороны не поехал, признавшись, что не сможет вынести этого.

Одним из первых к церкви пришел фотограф и писатель Юрий Рост.

«Таких настоящих русских интеллигентов осталось мало, а теперь их стало еще меньше», — сказал он.

Автор программы «До и после полуночи» умер в больнице на 76-м году жизни после продолжительной онкологической болезни. У ворот храма выстроили десятки цветов и венков, в том числе от ВГТРК, Андрея Малахова и Александра Митрошенкова.

