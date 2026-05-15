Месть века: «фекальный художник» отомстил жене за уход к участковому

В Москве женщина ушла к участковому, а муж облил подъезд фекалиями

Житель российской столицы получил судебный штраф после того, как попытался с помощью термоса с фекалиями отомстить своей супруге. Женщина ушла от него к местному участковому, сообщает « Осторожно, Москва ».

Конфликт обострился 12 мая. Тогда мужчина приехал к дому на Ярославском шоссе, чтобы, по его словам, увидеться с общими детьми. В подъезде мужчина устроил громкий скандал с использованием нецензурной лексики.

На вызов жильцов оперативно прибыл наряд полиции. В нем был тот самый участковый — нынешний возлюбленный супруги скандалиста. При досмотре у задержанного обнаружили газовый баллончик и термос, наполненный фекалиями.

Как пояснил участковый, подъезд уже около полутора месяцев страдает от действий неизвестного вандала. Тот регулярно пачкает экскрементами почтовые ящики и стены.

Кроме того, полицейскому ранее поступали фейковые сообщения от имени супруги задержанного с предложениями интимных услуг. В их рассылке и порче имущества в доме подозревают обиженного супруга. Параллельно с этим он ведет против жены несколько судебных процессов, пытаясь лишить ее родительских прав.

За нецензурную брань и мелкое хулиганство мстительному москвичу назначили административный штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

