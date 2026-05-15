Суд в Кемерове приговорил мужчину к 7 годам за развратные действия

Осужденному за разврат в Кемерове запретили работать с детьми в течение 8 лет

Кемеровский областной суд приговорил 56-летнего жителя города к семи годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних, сообщает Сiбдепо .

Кемеровский областной суд признал 56-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Информацию подтвердили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Суд установил, что 12 апреля 2025 года во дворе жилого дома мужчина демонстрировал несовершеннолетним оголенный половой орган. Эти действия квалифицировали как развратные в отношении детей.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному на восемь лет запретили заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.