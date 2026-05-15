Мостовой заявил, что «Спартак» не рассчитывал на Заболотного

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал возможный уход Антона Заболотного из «Спартака» и усомнился, что на форварда делали ставку, сообщает Metaratings.ru .

Ранее стало известно, что московский клуб не станет активировать опцию продления контракта с 34-летним нападающим. Заболотный покинет команду после сезона-2025/26. В начале мая стало известно о положительной допинг-пробе игрока.

«Когда „Спартак“ взял Заболотного, мнения сразу разделились, потому что во многих командах он был игроком запаса. В „Спартак“ его брали по такой же логике, но пару раз он выходил в конце матча и помогал. Вряд ли на него кто-то рассчитывал, как на полноценную боевую единицу. В ситуации с допингом разберутся. Не верю, что футболисты специально что-то употребляют. „Спартак“ заканчивает сезон на мажорной ноте, поэтому на следующий сезон и борьбу за чемпионство нужны другие футболисты», — сказал Мостовой.

В текущем сезоне Заболотный провел 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 500 тысяч евро.

