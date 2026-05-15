«Разлагались ноги»: блогер заявил, что его посадили в камеру с зараженным ВИЧ

Попавший в спецприемник за хулиганство скандальный треш-блогер Виталий Реутов пожаловался, что его посадили в одну камеру с ВИЧ-инфицированным, у которого «разлагались ноги», сообщает E1.RU .

Мужчина арендовал на ночь бар в Екатеринбурге, чтобы провести вечеринку с друзьями и подписчиками. Утром возле заведения была слышна стрельба, которую, по данным правоохранителей, устроил Реутов. Его задержали росгвардейцы и увезли в отдел.

Треш-блогера обвинили в хулиганстве. 7 мая суд назначил ему административный арест. Сначала Реутов находился в спецприемнике. По его словам, его посадили в одну камеру с ВИЧ-инфицированным.

«Меня посадили в камеру с ВИЧ-инфицированным, у него разлагались и (кровоточили — ред.) ноги, пах, его увозили на скорой и привозили обратно в камеру два на два (метра — ред.)», — сказал треш-блогер.

Затем Реутова перевезли в СИЗО. Там один из сотрудников заставлял блогера «выполнять его прихоти». Реутов утверждает, что арестантов «не водили на прогулку и многое другое».

