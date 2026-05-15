Один погиб: вооруженный водитель напал на полицейских на Украине
На Украине ищут мужчину, который напал на полицейских и убил одного из них. На территории Хмельницкого района Хмельницкой области проводят специальную операцию, сообщается в Telegram-канале украинской полиции.
Полицейские остановили водителя в селе Терловка. Мужчина оказался лишен права управления транспортными средствами. В ходе проверки документов он совершил вооруженное нападение на полицейских.
Предварительно, мужчина убил одного правоохранителя. Еще один полицейский получил ранение.
Сейчас преступника ищут. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция.
