В Красногорске введут новый корпус «Гринвуда» за 3,85 млрд рублей

Новый выставочный корпус площадью 28 тыс. кв. метров готовят к вводу в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске. Объем инвестиций в строительство и оснащение составил около 3,85 млрд рублей, ввод запланирован на июнь 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Строительство нового корпуса в бизнес-парке «Гринвуд» полностью завершено, сейчас ведется наладка оборудования. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Площадь нового корпуса составляет 28 тыс. кв. метров. Сейчас полностью завершены строительные работы, идет наладка оборудования. Ввод запланирован на июнь 2026 года», — пояснила Зиновьева.

Создание и развитие бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске входит в число крупнейших проектов китайских инвесторов в Подмосковье. Парк является одним из основных хабов для китайского бизнеса в России. Здесь работают более 400 резидентов из 14 стран, из них 180 компаний представляют Китай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для Московской области.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе и сегодня мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.