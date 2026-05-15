В Подмосковье с 18 мая увеличат штраф за безбилетный проезд

Штраф за безбилетный проезд в автобусах Московской области вырастет до 5 тыс. рублей с 18 мая 2026 года. Такие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также увеличен штраф за неправомерное использование документов, подтверждающих право на льготный или бесплатный проезд. В случае выявления такого нарушения пассажиру также грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

В регионе продолжает действовать закон от 18.06.2022 № 85/2022-ОЗ, который запрещает принимать наличные деньги или переводы на банковскую карту в счет оплаты проезда в салоне автобуса. За прием наличных или переводов водителям также предусмотрен штраф 5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.