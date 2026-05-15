В Химках 30 мая пройдет трейл и велогонка в УСЦ «Планерная»

Более тысячи спортсменов и любителей активного отдыха соберутся 30 мая в учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках на трейловый забег Trail и велогонку La Strada офф-роуд. Участникам предложат дистанции разной сложности по пересеченной местности, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первой половине дня состоятся старты трейла на дистанциях от 1 до 20 километров. Организаторы подготовили маршруты как для начинающих, так и для опытных бегунов. Участников ждут подъемы и спуски, лесные тропы, развилки и другие естественные препятствия.

Во второй половине дня пройдет велогонка La Strada офф-роуд. Спортсмены смогут выбрать дистанции 10, 20 или 50 километров. Трасса проложена по природному рельефу и включает спуски, подъемы, грязевые и травяные участки.

Все участники обязаны предоставить медицинскую справку, а несовершеннолетние — письменное разрешение родителей. Победителей и призеров наградят призами от «Лиги Героев» и партнеров. Всем финишировавшим вручат стартовые пакеты, брендированные медали и памятные подарки.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, городской округ Химки, микрорайон Планерная, улица Центральная, дом 1. Открытие фан-зоны и регистрация начнутся в 08:30, официальные старты — с 10:30, завершится программа в 19:30. Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.