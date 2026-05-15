В Подмосковье почти 20 тысяч новорожденных прошли скрининг

Почти 20 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг на 38 генетических заболеваний в Московской области с начала года. У 31 ребенка выявлены патологии, что позволило своевременно начать лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области в первые дни жизни каждому ребенку проводят неонатальный скрининг на 38 наследственных и врожденных заболеваний. В перечень входят нарушения обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия и другие патологии.

«В первые дни жизни каждый новорожденный в Подмосковье проходит скрининг на 38 наследственных и врожденных заболеваний. Благодаря этому исследованию врачи получают возможность своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение. С начала года обследование прошли почти 20 тысяч детей. У 31 из них выявлены заболевания», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. Если выявляются отклонения от нормы, специалисты медицинской организации связываются с родителями и разъясняют дальнейший порядок действий.

Подробная информация о системе родовспоможения региона размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. Также работает единый кол-центр системы родовспоможения по телефону +7 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 и являются бесплатными.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.