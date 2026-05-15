США усилили давление на Литву из-за транзита удобрений

Администрация США добивается от Литвы возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство BNS.

Вашингтон оказывает давление на Вильнюс, требуя восстановить перевозку белорусских удобрений через территорию Литвы с последующей отгрузкой в Клайпеде. Транзит фактически прекращен с 1 февраля 2022 года.

Члены правящей Социал-демократической партии Литвы сообщили, что на закрытой встрече глава МИД Кястутис Будрис говорил о «заметной повышенной активности» администрации США по этому вопросу и употребил слово «давление».

При этом Литва не может в одностороннем порядке отменить санкции Евросоюза в отношении белорусских удобрений. Ограничения были продлены 26 февраля еще на год, и Вильнюс обязан их соблюдать.

В конце марта спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул во время визита в Литву заявил, что возобновление транзита через Клайпеду отвечает интересам США.

Ранее, 1 февраля 2022 года, литовские власти аннулировали договор о транзите белорусских удобрений, сославшись на угрозу национальной безопасности и международные санкции против Минска.

