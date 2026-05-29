«Нагатинский затон станет насыщенным районом»: урбанист о новом концертном зале

В Нагатинском затоне появится один из самых больших концертных залов столицы. Объект вместимостью почти 8,5 тыс. зрителей расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений «Остров Мечты». Завершить строительство планируют в 2028 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в официальном мессенджере MAX .

Уникальность проекта — в архитектуре и инженерных решениях. Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент. Вход организован с двух уровней: с улицы через главный вход и со второго этажа — по пешеходной галерее, соединяющей будущий зал с «Островом Мечты». Как поясняют авторы проекта, это позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей.

Зрительный зал спроектирован трансформируемым. Если убрать около 2 тыс. кресел, партер превратится в танцпол — это даст возможность проводить не только концерты, но и танцевальные мероприятия, фестивали и шоу.

Транспортная доступность тоже продумана: рядом находится станция метро «Технопарк».

Урбанист Петр Кудрявцев отметил, что в последние 10 лет Москва усилила свой вектор полицентрического развития.

«Сейчас мы можем наблюдать, как ранее выключенные из активной городской жизни территории становятся новыми живыми субцентрами. Это можно сказать и про территорию Нагатинского затона. Прямо сейчас здесь реализуют сразу несколько крупных проектов развития, и появление крупного концертного зала — это часть общей стратегии по интеграции района в столичную культурную жизнь. Мне ясно представляется, что такие проекты в совокупности с одной из самых больших прибрежных линий в Москве сделают Нагатинский затон насыщенным районом с точки зрения городских сценариев, как для его резидентов, так и для гостей, которые будут приезжать сюда, чтобы воспользоваться в том числе новым функционалом», — отметил Кудрявцев.

Развитие городской инфраструктуры не ограничивается югом столицы. Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о появлении нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Выхине-Жулебине на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Площадь участка — около 1 га, общая площадь самого ФОКа составит 9 тыс. кв. м.

«Объект появится на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Он будет полностью соответствовать всем современным стандартам», — рассказал Ефимов.