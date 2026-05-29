Ефимов: на Открытом шоссе продолжается строительство четырехэтажной школы

сегодня в 18:24

В столичном районе Метрогородок Восточного административного округа идет строительство школы, рассчитанной на 550 мест, поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент тут ведутся фасадные и отделочные работы.

«В Метрогородке возводят четыре образовательных объекта: школу и три детских сада. Так, на Открытом шоссе продолжается строительство четырехэтажной школы общей площадью более 15,4 тыс. кв. м. Сейчас здесь идут работы по монтажу фасадов, внутренних инженерных систем, отделке и благоустройству. Объект возводят за счет внебюджетных источников финансирования. После завершения строительства его передадут в городскую систему образования», — передает слова заммэра пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Известно, что внутреннее пространство будет разделено на три основные зоны: начальных, основных и старших классов, а также места общего пользования и технические помещения.

В департаменте градостроительной политики уточнили, что при проектировании здания акцент сделан на комфортном зонировании пространства.

Архитектура объекта выполнена с использованием вентилируемого фасада, в отделке применена бетонная плитка, имитирующая декоративный кирпич в трех цветовых решениях с разными видами кладки, а также металлические кассеты.

Также на территории школы пройдет комплексное благоустройство, а все игровые зоны оснастят малыми архитектурными формами

Помимо этого, данное здание адаптировано для маломобильных групп населения.

Школа станет важной частью формирующейся и сложившейся инфраструктуры ЖК «Лосиноостровский парк».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Коммунарке построили детский сад с бассейном.