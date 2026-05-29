«Я себя изгрыз»: Радий Хабиров рассказал, как решился на ребенка в 57 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз откровенно высказался о своей личной жизни. На форуме «Территория женского счастья» политик признался, что очень переживал из-за возраста, когда в четвертый раз стал отцом. Его супруга Каринэ родила младшего сына, когда Хабирову было 57 лет, сообщает «Телеканал UTV» .

«Я себя изгрыз, честно говоря. Иногда хочется же подепрессировать», — поделился Хабиров.

Глава региона рассказал, что его мучили мысли о том, доживет ли он до свадьбы младшего сына и увидит ли внуков от него или нет. Но потом вместе с женой пришел к выводу, что рождение ребенка — это счастье.

Хабиров также добавил с долей черного юмора, что «дети же как сорняк вырастут и все», намекая, что главное — дать жизнь, а остальное приложится.

Хабиров и его супруга Каринэ вместе с 2017 года. Пара воспитывает троих сыновей. Кроме того, у главы Башкирии есть две взрослые дочери от предыдущего брака. Таким образом, младший сын стал четвертым общим ребенком в семье, не считая старших дочерей политика.

История вызвала теплый отклик у участниц форума и пользователей соцсетей. Многие поблагодарили Хабирова за искренность и смелость говорить о страхах, связанных с возрастом и родительством.

