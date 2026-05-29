РАНХиГС начал проверку студента, избившего девушку за попытку расстаться

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) начала проверку в отношении 20-летнего студента юридического факультета Даниила Л., который избил свою девушку за желание с ним расстаться. Происшествие случилось 24 мая в квартире парня в Хамовниках, сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что молодой человек также ударил селфи-палкой свою родную мать, которая вступилась за девушку и предложила сыну обратиться к психиатру. Даниила задержали и почти на сутки поместили в изолятор временного содержания, однако позже мать забрала его из полиции. Ему выписали штраф в 500 рублей.

В пресс-службе РАНХиГС подтвердили, что вуз знает о ситуации и изучает обстоятельства конфликта. Решение о судьбе студента примут после проверки. При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что учащиеся написали письмо на имя ректора, и им пообещали отчисление. Если это произойдет, РАНХиГС станет третьим вузом, который выгоняет Даниила за агрессивное поведение по отношению к девушкам.

Ранее, по словам его знакомых, он учился в МГИМО, откуда его выгнали за сексуальные домогательства: парень отправлял однокурснице сообщения с предложением устроить оргию в храме при университете, шантажировал и угрожал ее молодому человеку. После этого он поступил в Высшую школу экономики, но и оттуда его отчислили прошлой зимой.

Парадоксально, но сам Даниил позиционирует себя как патриот и сторонник российской власти. Он мечтает пройти стажировку в Госдуме, а после — работать в правительстве РФ. Для своих соцсетей молодой человек генерировал фотографии с президентом Владимиром Путиным, поздравлял с днем рождения телеведущего Владимира Соловьева и встречался с потомками Романовых. Его публичный образ разительно отличается от того, что происходило в частной жизни.

