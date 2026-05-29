Квест «Хранители ценностей» стартует в Москве на ВДНХ 30 мая

В Москве откроется площадка «Лига ценностей» Дома народов России, где посетители смогут пройти квест «Хранители ценностей». Событие пройдет с 30 мая по 1 июня на ВДНХ в рамках Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых» , приуроченного ко Дню защиты детей, сообщает «ГЕН России» .

Участники игрового пространства — квеста «Хранители ценностей» станут настоящими исследователями и раскроют содержание и суть традиционных духовно-нравственных ценностей России, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина.

Те, кто пройдут все 7 станций, приглашаются к участию в супер-этапе «Моя история». В ходе него участники ответят на вопросы о ценностях через бота, который сформирует историю и опубликует ее на сайте свои2026.рф в новом разделе «СВОИ: Лига ценностей».

Лучшие истории разместят для голосования в социальных сетях проекта свои, где подписчики смогут выбрать 5 победителей, которые будут награждены призами.

Также гостей ждут более 20 тематических площадок, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами, уличные активности и специальные проекты, Парад Единства и музыкально-поэтическое шоу «Вместе».

