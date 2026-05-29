Шаляпин заявил, что боится развода и алиментов, но хочет молодую жену

Певец Прохор Шаляпин в недавнем интервью откровенно высказался о семье, браке и детях. Несмотря на закрепившийся в Сети образ о том, что мужчине нравятся женщины значительно старше него, он заявил, что хочет жениться на девушке младше себя, пишет V1.RU .

Шаляпин также рассказал, что купил отдельную квартиру для будущей жены и детей, он считает, что супругам вовсе не обязательно жить вместе.

«Люди должны жить так, как им удобно, а не как им навязывает общество», — заявил артист.

По его словам, особенно с возрастом важен полноценный сон: темнота, тишина, комфортная температура. А когда кто-то рядом ворочается и шумит — это мешает.

Шаляпин также заявил, что хочет семью и детей, но признается, что его пугает современный институт брака. Шаляпин рассказал, что видит множество мужчин, которые после развода годами судятся, платят огромные алименты и фактически содержат не только ребенка, но и нового мужа бывшей жены.

«Я за ответственность перед детьми. Это святое. Но я не хочу превращаться в человека, который всю жизнь кому-то что-то должен и боится потерять свободу», — объяснил певец.

Несмотря на страхи, Шаляпин все равно думает о детях. При этом он заявил, что хотел бы жену помоложе себя, так как время идет, а здоровье у людей не вечно.

