«Думали, что олень»: в Кузбассе застрелили 17-летнего подростка на трассе

сегодня в 11:37

В Кузбассе застрелили 17-летнего подростка, якобы перепутав его с животным

В Крапивинском округе Кемеровской области ночью погиб 17-летний подросток. По данным из соцсетей, его могли застрелить, перепутав с животным, сообщает vse42.ru .

Трагедия произошла на трассе Междугорное — Крапивино. О случившемся в соцсетях рассказала женщина, представившаяся матерью погибшего. По ее словам, в подростка выстрелили взрослые мужчины.

Как утверждается в публикациях, правоохранители задержали подозреваемых. Один из очевидцев заявил, что задержанные путаются в показаниях.

«Виновные несут бред: сначала думали, что олень, потом бобры», — сказала местная жительница.

В экстренных службах региона косвенно подтвердили факт гибели подростка. Точные обстоятельства произошедшего уточняются. Официальный комментарий силовых структур ожидается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.