Жарко не будет: какое лето прогнозируется в Московском регионе

Наступившее лето на Русской равнине, особенно июль, обещает быть нежарким. Среднесезонная температура прогнозируется близкой к норме с незначительным ее превышением на 1-1,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что самым теплым прогнозируется август.

По словам синоптика, дождей в большинстве регионов РФ этим летом ожидается около нормы с небольшим дефицитом в 10-15% на северо-западе. А переизбыток осадков на 20-30% ожидается на востоке и юго-востоке Европейской территории страны и Урале.

Как уточнил Тишковец, на юге России температура будет около нормы, а в центральной акватории Черного моря и на востоке Кавказа окажется чуть прохладнее климатической нормы. При этом осадков выпадет свыше нормы на треть.

Специалист отметил, что на большей территории азиатской части страны, особенно в северных районах, лето будет теплее нормы на 1-4 градуса, еще ожидается недобор осадков в Центральной Сибири. В то же время дождливо будет в Приамурье и в Приморье (осадки превысят норму на 50-70%). На севере Сахалина и Хабаровского края прогнозируется температура холоднее среднего на 2-3 градуса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.