Как убрать осиное гнездо на балконе или на даче: 7 эффективных способов

Соседство с такими насекомыми может быть опасно. Одинокая оса почти никогда не жалит, а вот целый улей — это уже повод для беспокойства. Помимо укусов, насекомые могут стать причиной распространения инфекционных заболеваний, ведь они залетают в канализационные трубы, могут летать в местах свалок и прочих мест, где происходит гниение, а значит размножение инфекций. А приближение человека к их гнезду они воспринимают как угрозу их существованию.

Гнездо вблизи жилья могут «свить» не только осы. Это просто общее название всех летающих насекомых, относящихся к подотряду стебельчатобрюхих. В некоторых случаях ульи можно увидеть прямо на земле. Часто насекомые не избегают соседства с людьми: они строят гнезда не только в домах в сельской местности, но и на балконах и чердаках городских квартир. Так улей можно обнаружить под крышей дома, в развилках деревьев, под потолком на даче, под карнизом и на чердаках, в подсобках, внутри водосточных труб, на балконах и террасах, между стенами, под козырьком окон.

Строят свои гнезда осы из сырья, которое получают при помощи кусочков дерева, листьев, стеблей растений и своей слюны. Такие пластины, похожие на бумагу, становятся материалом для их дома. В отличие от пчел, осы не вырабатывают воск. Сначала осы делают ячейки-соты, а потом сооружают вокруг них кокон. Такой кокон с отверстием и видит человек. Он может быть разных размеров — от небольшого, размером с яблоко, до довольно внушительного, напоминающего большой арбуз.

Если гнездо найти не получается, можно воспользоваться приманкой, например, оставить открытой сладкую воду или сироп. Осы обязательно на него прилетят, и за ними можно будет проследить.

Обычно осиное гнездо находят случайно. Но если вы заметили, что ос стало больше или они чаще стали залетать в дом, то это повод отправиться на поиски гнезда. Чтобы обнаружить насекомых, нужно просто проследить за ними. Так можно будет увидеть откуда они прилетают и куда потом улетают. К тому же осы могут вести себя наиболее активно около определенного места — скорее всего, именно там они свили свое гнездо. Обращать внимание нужно на темные места, где тепло и нет ветра.

Как избавиться от осиного гнезда самостоятельно

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Механический способ

Для того, чтобы избавиться от ос, нужно в первую очередь позаботиться о своей безопасности и правильно выбрать время. Так, операцию по спасению дома от осиного гнезда лучше проводить ночью, когда осы плохо видят и малоактивны.

Кроме того, нужно позаботиться о своей безопасности: надеть плотную закрытую одежду, использовать перчатки и сетку для лица и шеи. Можно купить специальную сетку для пчеловодов, а можно придумать свою. Главное, чтобы насекомые не могли вас ужалить.

Для того, чтобы снять гнездо, нужно подготовить ведро, банку или другую емкость и кусок фанеры, который полностью закрывает отверстие в ведре. Емкость нужно подвесить под ульем и затем резко сбить сам улей и быстро накрыть ведро фанерой. Как вариант, можно изначально налить в ведро воду, чтобы гнездо там размякло, или просто емкость с ульем отнести на открытый водоем.

Если топить пчел жалко, то можно отнести их в лес и оставить там. Но нужно помнить, что важно быстро уйти, ведь агрессивные осы могут догнать и ужалить своего обидчика. К тому же они могут вернуться и снова построить гнездо на прежнем месте.

Поэтому после того, как гнездо было сбито, место прикрепления нужно тщательно обработать, убрать все остатки гнезда и воспользоваться специальными средствами против ос — обработать всю поверхность и вокруг нее, чтобы у ос не было шансов вернуться.

С помощью огня и кипятка

Уничтожая гнездо, можно прибегнуть к помощи огня. Этот способ выбирают редко, так как требует тщательной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности. Нужно надеть защитную одежду, дождаться темноты и подготовить ведро, розжиг, тряпку и спички. Тряпку, смоченную розжигом, необходимо накинуть на улей, быстро скинуть его в ведро и поджечь. Обязательно нужно позаботиться о том, чтобы горящее ведро находилось вдали от дома и других объектов. Человеку тоже стоит отойти на безопасное расстояние, так как есть риск того, что осы могут вылетать из ведра и жалить.

Вместо огня можно использовать кипяток и залить его в ведро сразу после того, как улей будет сбит. Такой способ подойдет для удаления гнезда на балконе. После того, как вы залили кипяток, на улей нужно положить что-то тяжелое, чтобы он не всплыл.

Место нахождения улья тоже нужно обработать бытовыми инсектицидами.

Сделать ловушку

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Часто с осами справляются с помощью сладких ловушек. Этот способ подойдет, если гнездо находится в труднодоступном месте и его невозможно снять. Ловушки есть в продаже, но можно сделать самую простую самостоятельно. У обычной пластиковой бутылки нужно срезать горлышко и вставить в бутылку обратной стороной. В саму бутылку можно поместить сироп, ягоды или кусочки мяса, стенки ловушки протереть подсолнечным маслом, чтобы отдельные особи не могли выбраться наружу. Осы будут прилетать на лакомство, а обратно выбраться уже не смогут.

Если гнездо большое, то ловушку придется несколько раз менять, чтобы заманить в нее всех насекомых.

Воспользоваться пылесосом

Моющий пылесос тоже может помочь избавиться от ос. В резервуар нужно набрать мыльную воду и убедиться, что решетка достаточно мелкая и не даст насекомым вылететь. Шланг нужно аккуратно поднести к отверстию в улье и помнить, что нужно действовать в темное время суток и в специальной одежде.

Как только пылесос начнет работать, осы попадут в мыльную воду и погибнут в ней. После этого само гнездо нужно снять и обработать место прикрепления.

Использовать неприятный запах и муляж улья

Фото - © Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Избавиться от ос можно с помощью неприятного для них запаха, такого как аромата хвои, чеснока, хрена. Их отпугивают и средства от комаров, например, в виде спиралек. Осам не нравится и сам дым, и его запах.

Отпугнуть ос может и муляж улья. Его нужно подвесить рядом с настоящим гнездом. Обычно насекомым не нравится такое соседство и они улетают сами. Такие методы более гуманны и не требуют уничтожать насекомых. Они только отпугивают. Когда осы покинут гнездо, его можно просто снять и выбросить. Главное, все обработать, чтобы осы не вернулись.

Использовать специальные средства

Специальными химическими средствами, которые продаются в магазинах, можно воспользоваться, чтобы опрыскать гнездо и желательно, чтобы средство попадало внутрь улья. После первой обработки гнездо нужно сбить, завернуть в тряпку или пакет и сжечь, а потом снова обработать место обитания ос.

Для того, чтобы пользоваться химическими средствами нужно позаботиться о респираторе. В помещении после обработки находиться нельзя, его нужно тщательно проветрить, а руки и лицо потом вымыть с хозяйственным мылом.