Сильный ветер будет в Московском регионе 3 июля

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Гидрометцентр РФ: ветер до 12 м/с будет в Московском регионе 3 июля

Днем 3 июля в Москве и области ожидается от 24 до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе 3 июля будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 14 до 16 градусов тепла. Ожидается переменная облачность.

В Московской области возможен небольшой дождь. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее врач Ольга Уланкина сказала, что резкое похолодание и повышенная влажность ухудшают терморегуляцию. Также подобные изменения погоды ослабляют защиту слизистых, а также помогают размножению вирусов.