Приостановка поставок ракет США Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ, сообщает RT со ссылкой на NetEase.

Отмечается, что приостановка поставок американских ракет осложнит ситуацию для Украины

Автор статьи пишет, что в будущем Украине, возможно, придется искать новые каналы поставок вооружения.

«Хотя европейские страны, вероятно, продолжат оказывать ему поддержку, вопрос, смогут ли они заполнить пробел, оставленный Штатами, остается открытым», — говорится в сообщении.

Европейские страны планируют скрыть прямые поставки вооружений Киеву, используя для этого планы по созданию военного производства на территории Украины. Об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запад заявляет, что хочет передать технологии Киеву якобы для того, чтобы он начал развивать собственный военно-промышленный комплекс. Однако, как отметил Лавров, это является лишь прикрытием для того, чтобы поставлять оружие напрямую киевскому режиму.