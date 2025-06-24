Лавров рассказал, как Запад хочет скрыть прямые поставки оружия Украине
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Европейские страны планируют скрыть прямые поставки вооружений Киеву, используя для этого планы по созданию военного производства на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК.
Запад заявляет, что хочет передать технологии Киеву якобы для того, чтобы он начал развивать собственный военно-промышленный комплекс. Однако, как отметил Лавров, это является лишь прикрытием для того, чтобы поставлять оружие напрямую киевскому режиму.
При этом Германия и другие страны ЕС утверждают, что это не военная поддержка, а «помощь в налаживании собственного производства», хотя на самом деле это является накачкой оружием украинских вооруженных сил.
Глава МИД РФ отметил, что цель Запада — дальнейшее усиление украинской армии под предлогом налаживания военного производства на территории страны.
Ранее Киев и Лондон договорились о стратегическом партнерстве. Они запускают совместное производство ударных дронов.