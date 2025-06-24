Европейские страны планируют скрыть прямые поставки вооружений Киеву, используя для этого планы по созданию военного производства на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК .

Запад заявляет, что хочет передать технологии Киеву якобы для того, чтобы он начал развивать собственный военно-промышленный комплекс. Однако, как отметил Лавров, это является лишь прикрытием для того, чтобы поставлять оружие напрямую киевскому режиму.

При этом Германия и другие страны ЕС утверждают, что это не военная поддержка, а «помощь в налаживании собственного производства», хотя на самом деле это является накачкой оружием украинских вооруженных сил.

Глава МИД РФ отметил, что цель Запада — дальнейшее усиление украинской армии под предлогом налаживания военного производства на территории страны.

Ранее Киев и Лондон договорились о стратегическом партнерстве. Они запускают совместное производство ударных дронов.