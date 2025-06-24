Зеленский и Стармер договорились о стратегическом партнерстве

Владимир Зеленский объявил о заключении важного оборонного соглашения с Великобританией в ходе своего визита в Лондон 23 июня, сообщает «Лента.ру» .

По итогам переговоров с новым премьер-министром Киром Стармером стороны договорились о совместном производстве двух ключевых типов беспилотников — аппаратов дальнего радиуса действия и специализированных дронов-перехватчиков.

«Это партнерство обеспечит Украине стабильное финансирование критически важных оборонных проектов», — подчеркнул Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в рамках переговоров также достигнуты договоренности об усилении британской помощи в сфере противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о низкой вероятности дальнейшей военной помощи Киеву со стороны НАТО.