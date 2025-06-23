НАТО охладевает к Украине: саммит в Вашингтоне пройдет без оружейных гарантий

На предстоящем саммите НАТО Украине не стоит ожидать новых обещаний по поставкам вооружений, сообщает РБК со ссылкой на данные издания Politico.

Как стало известно из дипломатических источников, даже традиционно лояльные европейские союзники не готовы брать дополнительные обязательства, что ставит Киев перед сложной дилеммой: стоит ли вообще ехать на встречу, где вместо конкретной помощи предложат лишь слова поддержки.

Зеленский, по данным инсайдеров, пока склоняется к участию, понимая, что отсутствие украинской делегации будет воспринято как еще более тревожный сигнал. Однако в Вашингтоне явно охладели к украинской теме — в Белом доме даже избегают прямого ответа на вопрос о возможной встрече президента США Дональда Трампа с украинским президентом, переводя фокус на вопросы финансирования альянса.

Эксперты отмечают, что саммит может стать переломным моментом в отношениях Запада с Киевом, демонстрируя пределы готовности НАТО поддерживать Украину в условиях затяжного конфликта. Для Зеленского это испытание на политическую зрелость: сохранить лицо, получая минимум, или сделать громкий жест, который, впрочем, вряд ли изменит ситуацию на фронте, говорится в публикации.