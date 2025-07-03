В Солнечногорске проведут турнир по петанку от клуба «Активное долголетие»

5 июля в городском парке культуры и отдыха состоится турнир по петанку. Зрители смогут наблюдать соревнования между участниками клуба «Активное долголетие», победившими в областном турнире «Майский петанк», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.

Регистрация участников с 11:00 на площадке у тира в парке. Занятия по петанку для солнечногорских долголетов начались в 2022 году. В прошлом году участники клуба заняли третье место на турнире Московской области среди 20 команд.

«Спортсмены продемонстрируют свои навыки и мастерство, а зрители смогут насладиться динамичной игрой и зарядиться позитивом. Петанк — игра для всех возрастов, и это мероприятие — прекрасная возможность открыть для себя новый вид спорта», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Нодар Бощеван.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.