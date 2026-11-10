Не заставляйте звать себя папой: как мужчинам вести себя с ребенком возлюбленной

Новому партнеру женщины, у которой есть ребенок, не следует сразу брать на себя роль его отца и устанавливать правила воспитания чада, сообщила РИАМО психолог, автор подкаста «Психология новой реальности» Оксана Корякина.

«Ребенок — это несовершеннолетний, за которого вы несете ответственность. Он уже есть в вашей жизни, и новый мужчина — взрослый, который входит в нее. Поэтому введение должно быть плавным», — сказала Корякина.

Она отметила, что знакомить ребенка с новым партнером лучше постепенно, еще до начала совместного проживания. Первую встречу стоит организовать на нейтральной территории, например, в парке, кафе или кинотеатре. При этом важно заранее объяснить ребенку, кто этот человек и почему он появился в жизни семьи. Если родной отец участвует в воспитании, необходимо подчеркнуть, что новый мужчина не собирается его заменять.

«Это не замена папы. Мы с папой всегда будем твоими родителями. Муж и жена разводятся, мама и папа остаются навсегда», — привела психолог пример разговора с ребенком.

Корякина также посоветовала мужчинам не требовать, чтобы ребенок называл их папой, и не отзываться плохо о его родном отце. Это может болезненно восприниматься ребенком и подрывать доверие к новому члену семьи.

«Не берите на себя дисциплину в первый год. Пусть мама остается главным „воспитывающим“ взрослым, а вы — тем, с кем можно поговорить и поиграть», — рекомендовала специалист.

По ее словам, новому партнеру матери лучше сначала стать для ребенка старшим другом, наставником и опорой, не пытаясь изображать идеального отчима. Доверительные отношения должны складываться постепенно.

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