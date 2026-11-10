Выросли доходы? Россияне начали чаще скупать золотые украшения

За первые девять месяцев 2026 года в стране увеличился спрос на золотые изделия, сообщили РИАМО в Sokolov.

Специалисты изучили спрос россиян на золотые украшения в январе–сентябре текущего года в розничных магазинах и сравнили показатели с аналогичным периодом 2025 года.

По России спрос вырос на 11%. Среди крупных городов страны лидером стал Омск (плюс 54%), далее идут Тюмень (плюс 50%), Самара (плюс 28%), Волгоград (плюс 27%) и Пермь (плюс 20%). Самый заметный рост спроса среди категорий золотых украшений показали цепи — их продажи увеличились на 22%.

В целом реализация золотых украшений в денежном выражении по стране повысилась на 12%. Среди российских городов лидерами стали Челябинск (плюс 37%), Иркутск (плюс 35%), Саратов (плюс 29%), Казань (плюс 21%) и Калининград (плюс 19%).

Средний чек покупки золотого украшения за январь–сентябрь составил 31 965 рублей. Самые высокие показатели отмечены в Москве (39 670 рублей), Санкт-Петербурге (38 071 рубль), Сочи (37 545 рублей), Калининграде (37 485 рублей) и Ростове-на-Дону (37 136 рублей).

Чаще всего россияне выбирали золотые украшения без вставок. Среди изделий со вставками самыми популярными стали украшения с бриллиантами и синтетическими алмазами. В выборе цвета золота лидировали красное и белое.

Еще зарегистрирован возросший спрос на украшения с покрытием Вермель. В сентябре этого года, по сравнению с январем, он повысился в 8 раз по РФ. В Перми спрос вырос в 7,3 раза, в Казани — в 6,3 раза, в столице — в 4,4 раза, в Петербурге — в 3 раза, а в Екатеринбурге в 2,2 раза.

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