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Освобожденного из кол-центра в Мьянме россиянина передали посольству в Бангкоке

Россиянин, освобожденный из мошеннического кол-центра в Мьянме недалеко от границы с Таиландом, передан сотрудникам российской дипмиссии в Бангкоке для возвращения на родину. Об этом заявили в посольстве РФ в Мьянме, сообщает ТАСС .

В диппредставительстве отметили, что посольство в Янгоне вместе с представителем МВД России во Вьетнаме и правоохранительными органами Мьянмы продолжает помогать соотечественникам, которых обманом затягивают в деятельность мошеннических кол-центров в приграничной с Таиландом зоне Мьявади.

Благодаря скоординированным усилиям россиянина сегодня передали сотрудникам дипмиссии в Бангкоке, чтобы он вернулся домой через территорию Таиланда.

Ранее две россиянки пострадали при столкновении катера с лодкой в Паттайе.

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