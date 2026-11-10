Освобожденного из кол-центра в Мьянме россиянина передали посольству в Бангкоке
Россиянин, освобожденный из мошеннического кол-центра в Мьянме недалеко от границы с Таиландом, передан сотрудникам российской дипмиссии в Бангкоке для возвращения на родину. Об этом заявили в посольстве РФ в Мьянме, сообщает ТАСС.
В диппредставительстве отметили, что посольство в Янгоне вместе с представителем МВД России во Вьетнаме и правоохранительными органами Мьянмы продолжает помогать соотечественникам, которых обманом затягивают в деятельность мошеннических кол-центров в приграничной с Таиландом зоне Мьявади.
Благодаря скоординированным усилиям россиянина сегодня передали сотрудникам дипмиссии в Бангкоке, чтобы он вернулся домой через территорию Таиланда.
Ранее две россиянки пострадали при столкновении катера с лодкой в Паттайе.
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