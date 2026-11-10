Две россиянки пострадали при столкновении катера с лодкой в Паттайе

Поздно вечером 9 ноября возле пирса Бали Хай в Паттайе скоростной катер столкнулся с рыбацкой лодкой. В результате пострадали девять человек, среди них две россиянки и одна гражданка Украины, сообщает Mash .

Всего на борту скоростного судна находились 27 пассажиров. Спасатели вытащили из воды и эвакуировали девять пострадавших: шесть тайских женщин, двух россиянок и украинку.

Большинство получили ссадины. Однако всех доставили в больницы.

Капитан рыбацкой лодки заявил, что катер шел на большой скорости прямо на него. Он попытался затормозить, однако судно сначала врезалось в нос лодки, а потом ударило по ней кормой.

Водитель катера рассказал полиции, что не заметил рыбацкое судно.

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