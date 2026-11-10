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В Томской области ликвидировали более 100 медведей

В Томской области в рамках регулирования численности отстрелили 115 медведей. Об этом заявил замначальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков, сообщает ТАСС.