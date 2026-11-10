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Медведь, приходивший к отшельнице Агафье Лыковой, залег в спячку

Общество

Таежная отшельница из Южной Сибири Агафья Лыкова больше не жалуется на приходившего к ней медведя, сообщает РИА Новости.

По словам духовного наставника отшельницы Игоря Мыльникова, в тайге выпал хороший снег, поэтому медведь ушел в спячку.

«Сама Агафья ничего, радостная», — отметил Мыльников.

Ранее волонтеры взяли под охрану таежную хижину Лыковой, чтобы защитить ее от медведя. Он атаковал женщину несколько раз.

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