В Хабаровском крае спасатели эвакуировали геологов, застрявших в снежной тайге

В Хабаровском крае спасатели вертолетом эвакуировали двух геологов, которые не могли выбраться из тайги из-за большого количества снега, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасателям поступил сигнал, что в 24 километрах от населенного пункта Мухен в районе имени Лазо два геолога просят об эвакуации. Причиной стало то, что снежный циклон заблокировал дороги. Ситуация осложнилась тем, что у них закончились запасы продовольствия.

Оценив обстановку и оставив свой УАЗ в сугробах, геологи отправились пешком по глубокому снегу. За шесть часов им удалось пройти всего семь километров. Они добрались до пасеки, где смогли согреться у сторожа и связаться с родственниками, чтобы попросить о помощи.

9 ноября из краевого центра вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра со спасателями ПСО (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Сесть вертолет не мог — на километры вокруг густая снежная тайга. Экипаж решил эвакуировать геологов с помощью лебедки: спасатели десантировались, закрепили мужчин и подняли их на борт.

Медицинская помощь геологам не потребовалась, их доставили в Хабаровск.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.