В четырех регионах России заметно выросла численность волков

Как минимум в четырех российских регионах за последние годы существенно увеличилась популяция волков — речь об Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии, сообщает РИА Новости .

В Астраханской области численность волков в текущем году достигла почти 2,5 тысяч особей — примерно вдвое больше, чем в 2024 году. В региональной службе природопользования рост объяснили улучшением кормовой базы и отсутствием антропогенного стресса.

В лесах Мордовии за два года популяция волков увеличилась почти в 2,3 раза — до 306 особей. В Мурманской области в этом году насчитали 423 волка — это на 38% больше, чем три года назад.

Заметный рост отмечен и в Башкирии. По данным республиканского минэкологии, за 8 лет популяция увеличилась более чем на четверть и в 2026 году составила 870 особей. Среди причин отмечен рост численности копытных, также повлияло неосвоение охотниками установленных лимитов добычи.

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