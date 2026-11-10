СК ищет свидетелей исчезновения Усольцевых по данным сотовых операторов
Следствие анализирует данные сотовых операторов, чтобы найти свидетелей, которые в день исчезновения семьи Усольцевых могли находиться в том же районе. Об этом заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, информацию от операторов получают и затем анализируют.
При этом установить точное число людей, находившихся в той местности в определенное время, невозможно. Связь там крайне нестабильна, а в поселке Кутурчин, в районе которого пропала семья, ее нет вовсе.
Ранее в СК заявили, что вещи Усольцевых в месте их пропажи не обнаружили.
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