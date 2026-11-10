СК ищет свидетелей исчезновения Усольцевых по данным сотовых операторов

Следствие анализирует данные сотовых операторов, чтобы найти свидетелей, которые в день исчезновения семьи Усольцевых могли находиться в том же районе. Об этом заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, сообщает РИА Новости .

По ее словам, информацию от операторов получают и затем анализируют.

При этом установить точное число людей, находившихся в той местности в определенное время, невозможно. Связь там крайне нестабильна, а в поселке Кутурчин, в районе которого пропала семья, ее нет вовсе.

Ранее в СК заявили, что вещи Усольцевых в месте их пропажи не обнаружили.

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