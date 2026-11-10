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В Кузбассе некоторые медведи не ушли в спячку из-за теплой погоды

В Кузбассе некоторые медведи до сих пор не впали в спячку из-за теплой погоды. Об этом заявил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко, сообщает РИА Новости .

Одного медведя заметили в горах недалеко от подъемника курорта «Шерегеш». Его уже отстрелили.

По словам Бойко, обычно медведи залегают в спячку в конце октября — начале ноября, однако теплая погода ноября неблагоприятно сказывается на этом процессе.

«Основное количество медведей уже ушло на зимовку, за исключением отдельных особей», — отметил Бойко.

Министр уточнил, что при плюсовых температурах и долгих дождях обменные процессы у медведя не замедляются. Из-за этого природный стимул для перехода в режим зимнего сна не срабатывает.

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