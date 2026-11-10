«Этот вечер стал для меня испытанием»: Киркоров извинился за концерт в Тюмени

Певец Филипп Киркоров извинился за концерт в Тюмени, на котором ему было плохо. Выступление стало одним из самых сложных за творческую жизнь, заявил он на своей странице в Instagram*.

У артиста поднялась высокая температура, из-за чего он с трудом исполнил свои песни. Закончился концерт скорой помощью и капельницей.

По словам Киркорова, каждый номер давался сложно, однако он не мог отменить концерт из-за поклонников, которые купили билеты и приехали с разных городов. При этом он признался, что прошло шоу не так, как хотелось бы. Некоторые ушли с негативными эмоциями.

«Этот вечер стал для меня и настоящим испытанием, и важным уроком. Уроком того, что даже при огромном желании порой невозможно победить обстоятельства одной только силой воли. И если сегодня я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, — простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего», — отметил певец.

При этом он поблагодарил Тюмень за понимание и поддержку. Также он высказал слова благодарности бригаде скорой помощи, которая поставила его на ноги.

Певец заявил, что на следующем концерте он покажет настоящее шоу.

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