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Силы ПВО сбили 8 беспилотников над Севастополем

ВСУ пытались атаковать Севастополь. Военные, ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Никто из людей не пострадал», — отметил Развожаев в мессенджере МАКС.

Кроме того, не выявлено никаких повреждений объектов городской инфраструктуры.

Ранее БПЛА атаковал предприятие КИНЕФ в Ленинградской области.

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