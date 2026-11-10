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СМИ: США не ждут мирного соглашения на переговорах в Абу-Даби

Соединенные Штаты не рассчитывают, что переговоры в Абу-Даби завершатся мирным соглашением, однако надеются уточнить позиции России и Украины по урегулированию. Об этом заявила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, сообщает ТАСС .

По ее словам, США хотят добиться от каждой стороны ясности по их позициям.

«США не рассчитывают разрешить конфликт на переговорах в Абу-Даби, но хотят добиться от каждой стороны уточнения своих позиций, чтобы затем можно было искать компромиссы», — отметила Джейкобс.

Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с США.

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