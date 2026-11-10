СМИ: США не ждут мирного соглашения на переговорах в Абу-Даби
Соединенные Штаты не рассчитывают, что переговоры в Абу-Даби завершатся мирным соглашением, однако надеются уточнить позиции России и Украины по урегулированию. Об этом заявила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, сообщает ТАСС.
По ее словам, США хотят добиться от каждой стороны ясности по их позициям.
«США не рассчитывают разрешить конфликт на переговорах в Абу-Даби, но хотят добиться от каждой стороны уточнения своих позиций, чтобы затем можно было искать компромиссы», — отметила Джейкобс.
Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с США.
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