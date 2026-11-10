Рукав не туда: почти 50% мужчин испытывали неловкость на свидании

Галантный жест на первом свидании не всегда может пойти по сценарию. Например, оба одновременно тянутся к двери, протянутая рука повисает в воздухе, а в рукав пальто не удается попасть. Мужчины и женщины рассказали, какие неловкие моменты встречаются чаще всего и как из них выходить, сообщила РИАМО PR-директор сервиса онлайн знакомств «Мамба» Наталья Красильникова.

По данным проведенного опроса, у 45% мужчин и 37% женщин галантный жест хотя бы раз оборачивался неловкостью. Чаще всего это букет. 18% женщин весь вечер носили его с собой, не зная, куда деть, а среди мужчин об этом вспомнили 16%. С пальто неловкость случается почти так же часто. 15% женщин запутались в рукаве, пока мужчина помогал его надеть, и 12% мужчин помнят такую сцену.

«С пальто нужна сноровка, а на первой встрече двое еще не привыкли друг к другу. Мужчина держит пальто слишком высоко или низко, девушка не понимает, куда вести руку, и оба начинают торопиться. Отказываться от этого жеста незачем, устаревшим его считают всего 5% женщин. Достаточно не спешить», — пояснила Красильникова.

Путаница бывает и около дверей. 13% мужчин поделились, что сталкивались со спутницей, когда оба в одно время тянулись к ручке, а 12% подавали руку, которую девушка не замечала. Женщины вспоминают подобные эпизоды реже, по 7%.

Еще бывают долгие споры у кассы о том, кто будет платить. Их вспомнили 5% мужчин и 3% женщин.

«Неловкость чаще возникает в мелочах, когда двое еще не знают друг друга и очень стараются. Это скорее хороший знак: человек волнуется, потому что встреча для него важна», — сказала эксперт.

Чтобы неудачный жест не испортил вечер, Красильникова посоветовала вместе посмеяться, так как это помогает быстрее любых извинений. При помощи с пальто, следует подать сначала один рукав и дать время, а открывая дверь, сказать «прошу» или «проходи», чтобы не было заминки. В случае, если жест не заметили, просто продолжить разговор.

«Идеальных первых свиданий почти не бывает, и это к лучшему. Момент, над которым вы вместе посмеялись, запоминается теплее отрепетированных манер. Если жест сорвался из-за заминки, попробуйте снова на второй встрече. А если от помощи вежливо отказались, это нормальный ответ, и его стоит уважать», — заключила Красильникова.

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